Жительница Санкт-Петербурга украла 300 тысяч рублей из кассы рязанской компании

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщину обвиняют в присвоении крупной суммы денежных средств с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая занимала руководящую должность в коммерческой организации. Должностные обязанности давали ей законное право распоряжаться и хранить наличные деньги компании. Однако женщина воспользовалась своим служебным положением в корыстных целях.

Следователи установили, что петербурженка похитила из кассы фирмы 300 тысяч рублей. Похищенную сумму она распорядилась по своему личному усмотрению, чем причинила коммерческой организации крупный материальный ущерб. Действия женщины квалифицированы по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации

После изучения материалов дела и проверки доказательственной базы прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направлено в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.