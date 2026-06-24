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Общество

Жители трех улиц Рязани останутся без воды 25 июня

Анастасия Мериакри
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МП «Водоканал города Рязани» предупреждает жителей о плановых ремонтных работах на сетях водоснабжения. В четверг, 25 июня, подача холодной воды будет временно прекращена в ряде локаций города.

Ремонтные работы начнутся в 09:00 и продлятся до 17:00. Без водоснабжения останутся потребители по следующим адресам:

  • улица 4-й Новопавловский проезд (дом № 12);
  • улица 5-я Линия (дом № 56/52);
  • улица Высоковольтная (дома №№ 25а, 27 корп. 1 и 2, 29, 29 корп. 1, 2 и 3, 29а, 31 корп. 1 и 2, 33 корп. 2, 33а, 35, 37).

В списке отключений оказались важные инфраструктурные объекты. В частности, без воды на несколько часов останется детский сад № 102 (ул. Высоковольтная, д. 33 корп. 2), а также котельная по адресу ул. Высоковольтная, д. 33а.

Водоканал просит жителей и руководителей учреждений заранее сделать необходимые запасы воды для бытовых нужд и питья. Подача ресурса будет возобновлена сразу после завершения всех ремонтных работ.

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