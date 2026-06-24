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Новости России

Александр Новак выбрал регионы, куда следует поставить топливо в первую очередь

Анастасия Мериакри
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Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, в ходе которого определил приоритетные направления работы профильных ведомств и отраслевых компаний. Ключевой темой встречи стала организация поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза.

На совещании было подчеркнуто, что северный завоз является приоритетным направлением для правительства. Это связано со спецификой удаленных территорий, где логистика жестко привязана к сезонным и природным условиям. Своевременное формирование запасов топлива критически важно для устойчивого жизнеобеспечения таких регионов.

Александр Новак по итогам встречи дал прямое поручение профильным ведомствам: при распределении ресурсов и оказании помощи в первую очередь ориентироваться на те субъекты РФ, где поставки топлива зависят от природных и сезонных факторов.

В ходе совещания была подробно рассмотрена текущая конъюнктура на рынке нефтепродуктов. Представители крупных отраслевых компаний доложили о уже реализованных и планируемых мерах. Эти шаги направлены на поддержку внутреннего рынка, обеспечение стабильных поставок и полное удовлетворение спроса всех категорий потребителей — от населения до промышленных предприятий.

Для оперативного реагирования на изменения вице-премьер установил требования к отчетности. Отраслевым компаниям и региональным властям поручено на регулярной основе предоставлять в правительство актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами. Это необходимо для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений на федеральном уровне.

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