В Рязани в светофоре у «НИТИ» поселился огромный рой пчел

В Рязани местные жители обнаружили гигантский рой пчел, который выбрал для временного пристанища весьма необычное и опасное для пешеходов место. Насекомые поселились прямо в полом столбе дорожного светофора.

Информация о происшествии появилась в группе «RZN LIFE» ВКонтакте. По словам очевидцев, тысячи пчел облюбовали опору светофора, расположенную неподалеку от бизнес-центра «НИТИ». Самое неприятное для горожан заключается в том, что этот светофор регулирует пешеходный переход.

Специалисты отмечают, что в период роения пчелы, как правило, не проявляют агрессии, если их не тревожить. Однако скопление тысяч насекомых в непосредственной близости от пешеходов создает определенный риск.

Очевидцы и местные жители призывают рязанцев, чей маршрут проходит мимо «НИТИ», быть предельно осторожными. Чтобы не спровоцировать насекомых и не подвергать себя опасности укусов, пешеходам настоятельно рекомендуется не махать руками и по возможности просто обойти этот светофор стороной.