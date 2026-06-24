Житель Касимова получил 4,5 года колонии за наркотики и кражу денег

Касимовский районный суд вынес приговор 38-летнему ранее судимому местному жителю, который признан виновным в незаконном хранении наркотиков и краже денежных средств с банковского счета знакомого.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2025 года мужчина, находясь на участке открытой местности, обнаружил тайник с синтетическим наркотическим средством. Запрещенное вещество весом более 1 грамма он незаконно изъял и хранил при себе с целью последующего личного употребления. В таком виде наркотик и был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо наркотического преступления, суд рассмотрел и эпизод с хищением денежных средств. Воспользовавшись тем, что ему стал доступен мобильный банковский приложение на телефоне своего знакомого, обвиняемый совершил перевод 13 тысяч рублей на собственный счет. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с неправомерным доступом к банковской информации).

Суд, учитывая тяжесть содеянного и наличие предыдущей судимости, назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.