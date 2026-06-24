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Погода

Дожди и до +21°С тепла будет в Рязанской области 25 июня

Анастасия Мериакри
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Завтра, 25 июня, в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. По данным синоптиков регионального ЦГМС, будет облачно с прояснениями.

Днем ожидается небольшой, а в отдельных районах и умеренный дождь. Местами пройдут грозы.

Температурный фон также пойдет на спад. Днем воздух прогреется до +16…+21°С, что заметно ниже привычных для конца июня значений. Усилится и ветер: северо-западный и северный воздушные потоки будут разгоняться до 6-11 метров в секунду.

Ночью 25 июня погода также не порадует теплом. Местами по области пройдет небольшой дождь. Ветер немного утихнет (2-7 м/с), однако температура воздуха опустится до отметок +8…+13°С.

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