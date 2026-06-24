Общество

Священник объяснил, почему в православных храмах принято стоять

Алексей Самохин
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Священник Антоний Русакевич в своём канале рассказал, почему в православных храмах принято стоять во время службы. По его словам, это благочестивый обычай, который сложился на протяжении столетий и имеет как духовные, так и вполне практические причины.

Священник напоминает: даже светский этикет предполагает, что при появлении уважаемого человека принято встать. В храме же во время Литургии, согласно учению Церкви, в алтаре невидимо пребывает сам Господь — и верующие выражают почтение, оставаясь на ногах.

Духовный смысл и аскеза

По словам отца Антония, стояние — это знак благоговения, подобного тому, с каким, перед Богом «приклоняются Ангелы». Раннехристианский богослов Тертуллиан говорил, что сидеть перед лицом того, кого почитаешь, считалось неприличным, а тем более — перед Богом.

Кроме того, выстоять службу до конца — это своего рода малый аскетический подвиг и форма самоограничения. Священник отмечает: сидя легче расслабиться, задремать или отвлечься, тогда как стояние помогает сосредоточиться на молитве.

Практические причины и исключения

Русакевич напомнил и о бытовых факторах: в условиях холодного климата, когда храмы плохо отапливались, стоять было теплее. К тому же в старину в церквях на службах часто было многолюдно, и ставить скамьи было просто негде — прихожане стояли плотно друг к другу.

При этом для больных и немощных всегда предусматривались отдельные места для сидения — и эта практика сохраняется и сегодня. Священник подчёркивает: стояние не является строгим требованием, а лишь сложившейся традицией. Если человек физически не может стоять всю службу, никто не запрещает ему присесть.

В подтверждение он привёл слова святителя Филарета Московского: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах». Однако, по мнению священника, это должно оставаться исключением, а не правилом. Он сослался и на блаженного Августина, который предупреждал: если здоровый человек сознательно садится ради комфорта, это говорит не о немощи, а об утрате благоговения.

Читайте также: Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в своём телеграм-канале даёт духовные советы прихожанам и отвечает на их вопросы. В одном из постов появился ответ на вопрос многих верующих: почему в разных храмах человек ощущает себя по-разному? Где-то тебе уютно и спокойно, душа настраивается на молитву, а где-то чувствуешь себя, словно на вокзале, тревожно и беспокойно.

Священник обращает внимание, что, действительно, в каждой церкви есть всё необходимое. Вся полнота даров Святого Духа для спасения всякого человека, та же самая Благодать действует, прилагая хлеб и вино в Тело и Кровь Господа. В каждом храме после исповеди наша душа становится свободной от греха.

— Но мы ведь люди и людям свойственно то, что им более привычно или удобнее. И людям свойственно предпочитать то, что действует на них как-то иначе. Поэтому разные храмы, разные священники и даже сопровождение того или иного хора по-разному могут влиять на душу, — подтверждает игумен Лука.

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