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Общество

В Рязани водитель маршрутки высадил пассажирку, отказавшись ехать до конечной

Анастасия Мериакри
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В Рязани местная жительница пожаловалась на водителя маршрутки №65, который отказался везти ее до конечной остановки из-за того, что в салоне не было других пассажиров. Об этом сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По словам рязанки, неприятная ситуация произошла 24 июня около 13:00. Женщина ехала в маршрутном такси №65 и осталась в салоне единственной пассажиркой. Однако вместо того, чтобы продолжить движение по установленному маршруту, водитель принял решение прекратить поездку.

«Я осталась одна в маршрутке, но это не освобождает водителя от выполнения положенного маршрута», — возмущается пассажирка.

Как утверждает рязанка, никаких вразумительных причин своего решения водитель не назвал и пассажику до конечной остановки не довез.

Пострадавшая просит перевозчика и ответственные контролирующие службы разобраться в произошедшем и принять меры в отношении недобросовестного водителя.

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