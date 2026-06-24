В Рязани водитель маршрутки высадил пассажирку, отказавшись ехать до конечной

В Рязани местная жительница пожаловалась на водителя маршрутки №65, который отказался везти ее до конечной остановки из-за того, что в салоне не было других пассажиров. Об этом сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По словам рязанки, неприятная ситуация произошла 24 июня около 13:00. Женщина ехала в маршрутном такси №65 и осталась в салоне единственной пассажиркой. Однако вместо того, чтобы продолжить движение по установленному маршруту, водитель принял решение прекратить поездку.

«Я осталась одна в маршрутке, но это не освобождает водителя от выполнения положенного маршрута», — возмущается пассажирка.

Как утверждает рязанка, никаких вразумительных причин своего решения водитель не назвал и пассажику до конечной остановки не довез.

Пострадавшая просит перевозчика и ответственные контролирующие службы разобраться в произошедшем и принять меры в отношении недобросовестного водителя.