Кадр из видео Первого канала
Политика

При отступлении из Константиновки ВСУ подожгли храм с мирными жителями

Алексей Самохин
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Украинские военные при отступлении из районов Константиновки атаковали зажигательными беспилотниками храм Иова Почаевского, в котором укрывались мирные жители, и заминировали выходы из здания. Об этом сообщил военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько, подготовивший репортаж об эвакуации первой группы горожан.

Также ВСУ целенаправленно били дронами по домам мирных жителей, рассказали в сюжете очевидцы.

В подвалах храма прятались около 20 человек. Как отмечается в материале, российские военные оберегали здание церкви, однако после выдавления украинских сил из прилегающих кварталов по объекту был нанесён целенаправленный удар зажигательными дронами. По свидетельству местных жителей, украинские военнослужащие пытались уничтожить их из-за русской идентичности, расценивая гражданское население как «предателей и ждунов».

Эвакуацию людей из горящего и заминированного здания организовал командир батальона 4-й бригады с позывным «Росан». Бойцы выводили мирных жителей в тыл небольшими группами. Эвакуированным пришлось преодолеть пешком расстояние в 20 километров, при этом пожилых людей и раненых российские военнослужащие на протяжении всего пути несли на руках.

По информации военкора, в Константиновке до сих пор остаётся значительное количество мирного населения. На фоне утраты контроля над городом украинские формирования ведут огонь по гражданской инфраструктуре, целенаправленно подрывают подвалы с укрытиями и наносят удары авиабомбами с истребителей F-16, фактически уничтожая населённый пункт.

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