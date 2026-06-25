Власти Венесуэлы ввели чрезвычайное положение после двух мощных землетрясений магнитудой до 7,5

В Венесуэле вечером 24 июня произошла серия из двух разрушительных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, зафиксированных с интервалом всего в 39 секунд. Сейсмические события стали одними из самых мощных в стране за последнее столетие. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки начались в 18:04 по местному времени, а их эпицентры располагались неподалёку от городов Морон, Юмаре и Сан-Фелипе в штате Карабобо, примерно в 160 километрах от Каракаса. Очаг наиболее сильного удара стихии залегал на глубине 10 километров.

Колебания почвы отчётливо ощущались в столице и ряде регионов республики. По заявлению министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, зафиксированы масштабные обрушения жилых домов и административных зданий. В связи с катастрофой исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране режим чрезвычайного положения и выразила соболезнования семьям погибших. Официальные данные о количестве жертв и пострадавших профильные ведомства пока не предоставили, однако автоматическая система прогнозирования PAGER (USGS) присвоила ситуации красный уровень опасности, оценив вероятность гибели от 10 тысяч до 100 тысяч человек в 44%. Стоит отметить, что данные цифры являются расчётным математическим прогнозом, основанным на плотности населения и типе застройки, а не подтверждённой статистикой.

В пострадавших штатах наблюдаются серьёзные проблемы с инфраструктурой:

Полностью приостановлена работа столичного метрополитена и железнодорожного транспорта.

Из-за выявленных повреждений закрыт Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии.

В жилых кварталах с деформированными конструкциями в целях безопасности отключено газоснабжение.

Отмечаются массовые перебои в подаче электроэнергии, питьевой воды, а также в работе сотовой связи и интернета.

Власти Венесуэлы мобилизовали подразделения гражданской защиты, медиков, полицию и пожарные службы. Занятия в учебных заведениях отменены до конца текущей недели, жителей призывают не возвращаться в аварийные дома до завершения проверок. Экономический ущерб, по предварительным оценкам экспертов, может составить от 1 до 5% ВВП страны, при этом в зоне бедствия оказалось несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Дипломатическое представительство России в Каракасе сообщило, что находится на постоянной связи с местными властями и проверяет информацию о возможном наличии граждан РФ среди пострадавших. Системы предупреждения США изначально объявили об угрозе цунами в Карибском бассейне, но позже аннулировали оповещение. О готовности направить спасателей и гуманитарную помощь уже заявили Колумбия, Сальвадор и США.

В результате землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 32 жителя, и еще свыше 700 человек получили травмы. Об этом 25 июня заявила в обращении к нации исполняющая обязанности президента Делси Родригес.