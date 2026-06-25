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Новости России

На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Анастасия Мериакри
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25 июня на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание. Как сообщил глава района Александр Харитонов, пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных и оперативных служб, которые сразу приступили к ликвидации возгорания. Обстоятельства случившегося уточняются. Информации о пострадавших и масштабах повреждений на данный момент не поступало.

В связи с инцидентом временно перекрыто движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским. Власти просят водителей учитывать это ограничение при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Жителей района призывают быть внимательными и осторожными. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру спасения 112.

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