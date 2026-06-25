Рязанский дачник отсудил у Россетей 180 тысяч за нарушение сроков подключения электричества

Железнодорожный районный суд города Рязани вынес решение в пользу потребителя, который столкнулся с нарушением сроков технологического присоединения к электрическим сетям. Рязанский областной суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Истец обратился в суд с иском о защите прав потребителя к ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». По условиям договора подключение его дачного домика в садоводческом товариществе к электрическим сетям должно было быть произведено не позднее 4 месяцев после проведения оплаты. Однако фактически сроки были нарушены.

Более того, ответчик присоединил дом истца к электрическим сетям соседнего садоводческого товарищества без согласования с его руководством. Ссылаясь на неправомерность подобных действий, глава СНТ отключил подачу электричества в дом истца.

Представитель ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в суде пояснил, что нарушение сроков исполнения договора вызвано обстоятельствами, не зависящими от компании — длительным согласованием прохождения трассы и неблагоприятными погодными условиями. В организации также заявили, что согласование с третьими лицами не входит в их круг обязанностей.

Однако суд установил, что согласно действующему законодательству, на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

Изучив материалы дела, районный суд требования истца удовлетворил частично и постановил взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и судебные расходы по оплате юридических услуг на общую сумму более 180 тысяч рублей.