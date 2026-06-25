Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Рязанский дачник отсудил у Россетей 180 тысяч за нарушение сроков подключения электричества

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Железнодорожный районный суд города Рязани вынес решение в пользу потребителя, который столкнулся с нарушением сроков технологического присоединения к электрическим сетям. Рязанский областной суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Истец обратился в суд с иском о защите прав потребителя к ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». По условиям договора подключение его дачного домика в садоводческом товариществе к электрическим сетям должно было быть произведено не позднее 4 месяцев после проведения оплаты. Однако фактически сроки были нарушены.

Более того, ответчик присоединил дом истца к электрическим сетям соседнего садоводческого товарищества без согласования с его руководством. Ссылаясь на неправомерность подобных действий, глава СНТ отключил подачу электричества в дом истца.

Представитель ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в суде пояснил, что нарушение сроков исполнения договора вызвано обстоятельствами, не зависящими от компании — длительным согласованием прохождения трассы и неблагоприятными погодными условиями. В организации также заявили, что согласование с третьими лицами не входит в их круг обязанностей.

Однако суд установил, что согласно действующему законодательству, на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

Изучив материалы дела, районный суд требования истца удовлетворил частично и постановил взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и судебные расходы по оплате юридических услуг на общую сумму более 180 тысяч рублей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА
Следующая статья
SHOT: Семья Нурлана Сабурова продала элитный внедорожник в России

Популярные материалы

Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Сигнал ракетной опасности, который два дня подряд слышали жители...
Общество

Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.
Новости России

В Саратове пенсионер «подорвался» в туалете из-за брошенного окурка

Хозяйка дома решила почистить уличный туалет и, воспользовавшись сервисом доставки, заказала на маркетплейсе карбид кальция. Женщина засыпала химическое вещество прямо в выгребную яму.
Новости Касимова

Обстоятельства гибели работника при чистке навоза выясняют в Касимовском округе 

Обстоятельства случившегося прокомментировала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.
Темы
Новости России

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж 22 июня возросло до 6 человек

Поисково-спасательные работы на месте ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня официально завершены. По его словам, под завалами было обнаружено тело последнего пропавшего без вести человека без признаков жизни.
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с тремя независимыми злокачественными опухолями

Команда врачей Рязанского онкологического диспансера столкнулась с редким клиническим случаем и успешно вылечила пациента, у которого за несколько лет развились три независимые первичные злокачественные опухоли.
Происшествия

В поселке Сараи 16-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем Hyundai

24 июня, примерно в 12:20, в рабочем поселке Сараи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.
Новости России

В Крыму при атаках ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночных атак ВСУ на территорию Республики Крым. Еще двое получили ранения.
Новости России

Психологи диагностировали у россиян «бензиновую тревожность»

На данный момент зафиксировано минимум три таких случая, причем во всех случаях «бензиновую тревожность» диагностировали у мужчин.
Новости России

На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

25 июня на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание. Как сообщил глава района Александр Харитонов, пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата.
Общество

Рязанский дуб участвует в конкурсе «Российское дерево года — 2026»

Рязанская область стала участником Всероссийского конкурса «Российское дерево года — 2026». Регион представляет уникальный природный памятник — дуб Пожалостина.
Общество

Рязанцы пожаловались на опасную езду водителя маршрутки

В социальных сетях появилась возмущенная публикация пассажирки, которая столкнулась с вопиющим нарушением правил безопасности в общественном транспорте.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье