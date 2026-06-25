SHOT: Семья Нурлана Сабурова продала элитный внедорожник в России

Семья известного стендап-комика Нурлана Сабурова избавилась от премиального автомобиля на территории России. Речь идёт о внедорожнике Cadillac Escalade, который был продан за 10 миллионов рублей, сообщает SHOT.

По имеющимся данным, всеми вопросами, связанными с оформлением сделки купли-продажи, занималась супруга артиста Диана. Встреча с покупателем и подписание документов состоялись в марте текущего года. Жена юмориста оставалась в России до тех пор, пока вся оговорённая сумма не была выплачена полностью, после чего улетела в Казахстан на постоянное место жительства.

Сам Нурлан Сабуров по-прежнему владеет крупными активами в Подмосковье. В его собственности остаётся жилой дом с земельным участком общей площадью 1285 квадратных метров, расположенный в элитном коттеджном посёлке «Новорижский» под Истрой. Текущая рыночная стоимость загородной недвижимости, по данным СМИ, оценивается экспертами примерно в 115 миллионов рублей.