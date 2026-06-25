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Политика

«Царьград»: Странно. И тревожно. Белоруссию готовят к войне с Киевом?

Алексей Самохин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своей «длительной командировке» и предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Информацию распространил Telegram-канал «Пул первого», а позже подготовку встречи подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главной темой обсуждения на высшем уровне станет резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии и прямые угрозы, поступающие со стороны киевского режима.

Напряжённость между Минском и Киевом перешла в критическую фазу после 17 июня, когда в Брянской области при поддержке Украины был совершён террористический акт против автобуса с белорусскими детьми. Вслед за этим глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул Александру Лукашенко официальный ультиматум, ограничив срок его выполнения одной неделей. Киев требует в кратчайшие сроки демонтировать в приграничных районах военные ретрансляторы, якобы помогающие ВКС РФ координировать авиаудары, а также полностью прекратить поставки топлива и компонентов для военной промышленности в Россию.

Параллельно из Киева звучат угрозы применения «превентивных действий» против руководства Белоруссии и точечных ударов по 500 объектам на территории страны, включая ключевые нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы и оборонные предприятия. 

Как отмечают аналитики издания «Царьград», принятие условий ультиматума означало бы для Минска не только подрыв союзнических отношений с Москвой, но и фактическую утрату государственного суверенитета. Однако до настоящего времени официальный Минск старался придерживаться максимально сдержанной позиции, заявляя об отсутствии необходимости напрямую втягиваться в вооружённый конфликт.

По мнению экспертов, западные кураторы Киева преследуют глобальную цель — спровоцировать масштабный внутриполитический кризис в Белоруссии, разрушить её экономику за счёт ударов по НПЗ и втянуть в противостояние третью сторону. Это позволит ЕС и НАТО затянуть боевые действия на годы, обнулить прежние мирные договорённости и усилить санкционное давление на Россию.

В то же время политологи подчёркивают, что эскалация со стороны Украины несёт в себе огромные риски для самого Киева: в случае полноценного объединения военных потенциалов Москвы и Минска географическое положение Белоруссии позволяет в течение нескольких лет полностью лишить Украину территорий на левом берегу Днепра.

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