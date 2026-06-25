Психологи диагностировали у россиян «бензиновую тревожность»

Российские психологи выявили у ряда пациентов новое состояние, которое специалисты называют «бензиновой тревожностью». Об этом сообщает База.

По данным источника, это рабочее название переживаний, связанных с топливом, которым специалисты обозначают схожие проблемы своих пациентов. На данный момент зафиксировано минимум три таких случая, причем во всех случаях «бензиновую тревожность» диагностировали у мужчин.

Пациенты приходили на сессии с общими жалобами на тревожность, но когда специалисты начинали распутывать клубок проблем, выяснялась истинная причина. У мужчин обнаруживался сильный страх остаться без автомобиля из-за возможной нехватки топлива. Этот страх, в свою очередь, означал для них уход от привычного образа жизни и серьезный удар по уверенности в себе. На этом фоне у пациентов развивалась повышенная тревожность.

К счастью, как отмечают психологи, такую причину тревоги довольно легко победить. Специалисты рекомендуют просто переключить внимание пациента на более важные вещи или почитать новости, где компании сообщают о стабильности поставок топлива и отсутствии дефицита.