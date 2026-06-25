В Крыму при атаках ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночных атак ВСУ на территорию Республики Крым. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По информации главы республики, трагедия произошла в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. В результате ночных ударов врага погибли два человека, один из которых — ребенок.

«Это большое горе. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Сергей Аксенов.

Глава Крыма также подчеркнул, что власти республики окадут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Сергей Аксенов призвал жителей региона проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации в условиях продолжающихся атак.