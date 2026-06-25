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Общество

Священник объяснил, почему оккультные ритуалы не помогут справиться с неприятием себя

Алексей Самохин
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Внезапные приступы самоотвращения, низкая самооценка и болезненное восприятие собственной внешности могут подтолкнуть человека к поиску экстремальных и опасных способов решения проблемы, включая оккультные практики. Однако обращение к магическим ритуалам для изменения внешности или обретения уверенности не только не принесёт желаемого результата, но и способно полностью разрушить ментальное и духовное здоровье, рассказал священник Виктор Никишов в ответе на сложный вопрос читательницы православного журнала «Фома».

Священнослужитель подчеркнул, что любые попытки прибегнуть к магическим обрядам являются прямым грехом и сознательным отступлением от Христа. Подобные действия прямо запрещены Священным Писанием. По словам Никишова, никакие эзотерические практики не способны физически изменить человека, а их реальным следствием становится лишь духовная гибель и разрушение человеческой души.

Клирик выделил ключевые аспекты, которые необходимо понимать людям, столкнувшимся с острой ненавистью к собственному телу:

  • Истинный корень проблемы. Главная трудность заключается не в дефектах внешности, а в глубокой ненависти к самому себе. С духовной точки зрения такое отношение является серьёзной болезнью, поскольку человек начинает презирать творение Божие, созданное по Его образу.
  • Природа принятия себя. Попытки искусственно «полюбить своё отражение» часто проваливаются, так как подлинное принятие — это не психологический трюк, а духовный плод, достигаемый через глубокое внутреннее смирение. Враг человеческий нередко использует самоуничижение, чтобы довести личность до отчаяния.
  • Границы обязанности. Человек не обязан испытывать восторг от своего внешнего вида, но он строго обязан не презирать и не уничтожать тот образ, который изначально в него заложен.

В качестве эффективной и безопасной стратегии выхода из кризиса священник Виктор Никишов рекомендует совмещать духовную работу с квалифицированной медицинской помощью. Вместо сомнительных ритуалов человеку необходимы искренняя церковная исповедь, а также регулярные консультации с профильными специалистами — психологом и психотерапевтом, обращения к которым не нужно стесняться.

В бытовом плане эксперт советует начинать с малых шагов: сознательно отказаться от долгого рассматривания себя в зеркале, пресекать навязчивые мысли о внешних недостатках молитвой и максимально переключать внимание на созидательную деятельность. Занятость головы и рук повседневными делами — уборкой, стиркой или бескорыстной помощью ближним — позволяет сместить фокус с эгоцентричного самоанализа на заботу об окружающих, что со временем ведёт к исцелению внутреннего состояния.

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