Внезапные приступы самоотвращения, низкая самооценка и болезненное восприятие собственной внешности могут подтолкнуть человека к поиску экстремальных и опасных способов решения проблемы, включая оккультные практики. Однако обращение к магическим ритуалам для изменения внешности или обретения уверенности не только не принесёт желаемого результата, но и способно полностью разрушить ментальное и духовное здоровье, рассказал священник Виктор Никишов в ответе на сложный вопрос читательницы православного журнала «Фома».

Священнослужитель подчеркнул, что любые попытки прибегнуть к магическим обрядам являются прямым грехом и сознательным отступлением от Христа. Подобные действия прямо запрещены Священным Писанием. По словам Никишова, никакие эзотерические практики не способны физически изменить человека, а их реальным следствием становится лишь духовная гибель и разрушение человеческой души.

Клирик выделил ключевые аспекты, которые необходимо понимать людям, столкнувшимся с острой ненавистью к собственному телу:

Истинный корень проблемы. Главная трудность заключается не в дефектах внешности, а в глубокой ненависти к самому себе. С духовной точки зрения такое отношение является серьёзной болезнью, поскольку человек начинает презирать творение Божие, созданное по Его образу.

Главная трудность заключается не в дефектах внешности, а в глубокой ненависти к самому себе. С духовной точки зрения такое отношение является серьёзной болезнью, поскольку человек начинает презирать творение Божие, созданное по Его образу. Природа принятия себя. Попытки искусственно «полюбить своё отражение» часто проваливаются, так как подлинное принятие — это не психологический трюк, а духовный плод, достигаемый через глубокое внутреннее смирение. Враг человеческий нередко использует самоуничижение, чтобы довести личность до отчаяния.

Попытки искусственно «полюбить своё отражение» часто проваливаются, так как подлинное принятие — это не психологический трюк, а духовный плод, достигаемый через глубокое внутреннее смирение. Враг человеческий нередко использует самоуничижение, чтобы довести личность до отчаяния. Границы обязанности. Человек не обязан испытывать восторг от своего внешнего вида, но он строго обязан не презирать и не уничтожать тот образ, который изначально в него заложен.

В качестве эффективной и безопасной стратегии выхода из кризиса священник Виктор Никишов рекомендует совмещать духовную работу с квалифицированной медицинской помощью. Вместо сомнительных ритуалов человеку необходимы искренняя церковная исповедь, а также регулярные консультации с профильными специалистами — психологом и психотерапевтом, обращения к которым не нужно стесняться.

В бытовом плане эксперт советует начинать с малых шагов: сознательно отказаться от долгого рассматривания себя в зеркале, пресекать навязчивые мысли о внешних недостатках молитвой и максимально переключать внимание на созидательную деятельность. Занятость головы и рук повседневными делами — уборкой, стиркой или бескорыстной помощью ближним — позволяет сместить фокус с эгоцентричного самоанализа на заботу об окружающих, что со временем ведёт к исцелению внутреннего состояния.