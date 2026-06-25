Рязанский дуб участвует в конкурсе «Российское дерево года — 2026»

Рязанская область стала участником Всероссийского конкурса «Российское дерево года — 2026». Регион представляет уникальный природный памятник — дуб Пожалостина. Всего в конкурсе участвуют 78 деревьев из разных уголков страны.

Исторический дуб черешчатый произрастает на территории дома-музея И. П. Пожалостина в поселке Солотча. Иван Петрович Пожалостин был выдающимся мастером-гравером, создателем репродукционной резцовой гравюры второй половины XIX века. Его работы хранятся во многих картинных галереях России и за рубежом. По данным сертификационной комиссии, дереву 123 года, его высота составляет 21 метр, а диаметр ствола на высоте 1,3 метра — 1,10 метра. Вполне вероятно, что саженец перед своим домом высадил сам знаменитый гравер.

Голосование продлится до 1 августа 2026 года на официальном сайте конкурса rosdrevo.ru. Чтобы поддержать Рязанскую область, необходимо:

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Победитель конкурса «Российское дерево года» будет объявлен до 10 августа. Дерево-победитель получит диплом и сертификат на проведение оздоровительных работ. Кроме того, в регионе-победителе планируется провести конкурс детского рисунка с ценными призами среди детей трех возрастных категорий: от 6 до 9 лет (младшая группа), от 10 до 13 лет (средняя группа) и от 14 до 17 лет (старшая группа).

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