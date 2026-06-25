Изображение от bearfotos на Freepik
Общество

Рязанский дуб участвует в конкурсе «Российское дерево года — 2026»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанская область стала участником Всероссийского конкурса «Российское дерево года — 2026». Регион представляет уникальный природный памятник — дуб Пожалостина. Всего в конкурсе участвуют 78 деревьев из разных уголков страны.

Исторический дуб черешчатый произрастает на территории дома-музея И. П. Пожалостина в поселке Солотча. Иван Петрович Пожалостин был выдающимся мастером-гравером, создателем репродукционной резцовой гравюры второй половины XIX века. Его работы хранятся во многих картинных галереях России и за рубежом. По данным сертификационной комиссии, дереву 123 года, его высота составляет 21 метр, а диаметр ствола на высоте 1,3 метра — 1,10 метра. Вполне вероятно, что саженец перед своим домом высадил сам знаменитый гравер.

Голосование продлится до 1 августа 2026 года на официальном сайте конкурса rosdrevo.ru. Чтобы поддержать Рязанскую область, необходимо:

  • Найти в списке участников дуб Пожалостина под номером 56
  • Нажать кнопку «Голосовать»
  • Указать адрес электронной почты
  • Подтвердить голос с помощью кода из письма

Важно: использовать один e-mail можно только один раз.

Победитель конкурса «Российское дерево года» будет объявлен до 10 августа. Дерево-победитель получит диплом и сертификат на проведение оздоровительных работ. Кроме того, в регионе-победителе планируется провести конкурс детского рисунка с ценными призами среди детей трех возрастных категорий: от 6 до 9 лет (младшая группа), от 10 до 13 лет (средняя группа) и от 14 до 17 лет (старшая группа).

Возрастное ограничение 0+

Фото: Центр древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес»/ https://treeportal.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=322&catid=1&Itemid=0

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанцы пожаловались на опасную езду водителя маршрутки
Следующая статья
При отступлении из Константиновки ВСУ подожгли храм с мирными жителями

Популярные материалы

Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Сигнал ракетной опасности, который два дня подряд слышали жители...
Общество

Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.
Новости России

В Саратове пенсионер «подорвался» в туалете из-за брошенного окурка

Хозяйка дома решила почистить уличный туалет и, воспользовавшись сервисом доставки, заказала на маркетплейсе карбид кальция. Женщина засыпала химическое вещество прямо в выгребную яму.
Новости Касимова

Обстоятельства гибели работника при чистке навоза выясняют в Касимовском округе 

Обстоятельства случившегося прокомментировала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.
Темы
Новости России

На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

25 июня на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание. Как сообщил глава района Александр Харитонов, пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата.
Общество

Рязанцы пожаловались на опасную езду водителя маршрутки

В социальных сетях появилась возмущенная публикация пассажирки, которая столкнулась с вопиющим нарушением правил безопасности в общественном транспорте.
Новости России

Бензин в России за неделю подорожал почти на три рубля

За период с 16 по 22 июня изменение цен на автомобильное топливо было зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации.
Происшествия

Один беспилотник сбит в Рязанской области днём 24 июня

Днем 24 июня средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Происшествия

Над Рязанской областью днем 24 июня уничтожили БПЛА

В течение дня 24 июня средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Рязанской области.
Новости России

Зумеры возрождают тренд на тектоник в Россию

Молодежь массово снимает ролики с характерными резкими движениями рук и тела, устраивает батлы во дворах, танцует на школьных переменах и городских тусовках.
Новости России

В Рособрнадзоре назвали колоссальным разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками

Разница в результатах Единого государственного экзамена между абитуриентами, поступившими на бюджетные и платные места в российских вузах, достигает огромных значений.
Власть и политика

В комитете инвестиций и туризма Рязанской области сменилось руководство

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, в качестве исполняющей обязанности руководителя теперь указана Мария Лазарева.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье