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Общество

Рязанцы пожаловались на опасную езду водителя маршрутки

Анастасия Мериакри
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В социальных сетях появилась возмущенная публикация пассажирки, которая столкнулась с вопиющим нарушением правил безопасности в общественном транспорте. Женщина рассказала о поездке в маршрутке №41, которая превратилась для нее в настоящее испытание.

По словам рязанки, водитель постоянно двигался на высокой скорости, совершал резкие маневры, из-за чего люди в салоне буквально «летали» от рывков. Не менее опасной оказалась и процедура высадки. Водитель останавливался в неположенных местах, а иногда и вовсе высаживал пассажиров прямо на проезжей части у светофоров.

Тем, кто пытался попасть в салон, тоже нужно было проявлять чудеса ловкости. Людям приходилось буквально забегать в маршрутку, чтобы успеть зайти до того, как водитель резко нажмет на педаль газа.

Кроме того, водитель несколько раз начинал движение с незакрытой задней дверью. Жители Рязани требуют от контролирующих органов и транспортной компании немедленно принять меры в отношении водителя-лихача.

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