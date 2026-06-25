Юрист предупредил россиян о штрафах за канистры с бензином в гараже

Информация и слухи о возможных перебоях с топливом спровоцировали среди некоторых автовладельцев, в том числе и жителей Рязани, панический спрос на бензин. Граждане начали массово закупать горючее в канистры, однако подобная практика в условиях обычных жилых помещений или стандартных боксов нарушает действующее законодательство. Адвокат МКА «РОСАР» Никита Навасардов подробно разъяснил, чем грозит нелегальное складирование горюче-смазочных материалов и как организовать процесс безопасно.

Эксперт подчеркнул, что держать ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) в квартирах, кладовых, на балконах, а также в подземных паркингах и гаражах категорически запрещено. Это требование регламентировано Постановлением Правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Бензин имеет крайне низкую температуру вспышки — менее 18 °C. Его тяжёлые пары скапливаются в нижней части закрытых пространств, создавая взрывоопасную смесь, способную детонировать от малейшей случайной искры.

За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрены следующие меры ответственности:

Административные штрафы. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, зафиксированный факт хранения канистры в неположенном месте влечёт предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе объявлен особый противопожарный режим, сумма взыскания возрастает.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, зафиксированный факт хранения канистры в неположенном месте влечёт предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе объявлен особый противопожарный режим, сумма взыскания возрастает. Уголовное преследование. Если хранение топлива привело к пожару, повлекшему крупный ущерб, тяжкий вред здоровью или гибель людей, виновному грозит уголовная ответственность по статьям 168 или 219 УК РФ. Максимальный срок лишения свободы в рамках данных статей составляет до 7 лет.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС могут провести внеплановую проверку помещений на основании жалоб со стороны бдительных соседей или членов гаражного кооператива (ГСК). Заявление с приложением фото- или видеоматериалов может быть направлено напрямую в МЧС, ТСЖ либо управляющую компанию.

При наличии объективной необходимости в топливе (например, для работы генераторов или садовой техники) юрист рекомендует использовать строго сертифицированные заводские канистры с защитой от статического электричества. Хранить запасы следует в минимальных объёмах, вдали от солнечных лучей и в изолированных проветриваемых зонах. Безопасной альтернативой также является использование специальных огнестойких металлических шкафов, оборудованных вентиляцией и защитными поддонами. Кроме того, собственники имеют право официально согласовать с руководством ГСК или ТСЖ выделение отдельной безопасной площадки на общей территории для легального размещения ГСМ.