Граница между привычным бытовым употреблением спиртного и начальной стадией зависимости зачастую оказывается размытой как для самого человека, так и для его окружения. Процесс формирования алкоголизма происходит постепенно, из-за чего своевременно заметить проблему бывает трудно, сообщил «Ленте.ру» врач-психиатр, нарколог, руководитель профильной клиники Руслан Исаев.

По словам специалиста, на первых порах зависимость успешно маскируется под обычное поведение, при котором человек ещё сохраняет семью, работу и социальные связи. Чтобы распознать опасность, необходимо оценивать не отдельные проявления, а совокупность биологических и поведенческих маркеров.

Ключевые маркеры развивающейся зависимости:

Потеря контроля над дозой. Человек регулярно выпивает значительно больше, чем планировал изначально до начала застолья.

Человек регулярно выпивает значительно больше, чем планировал изначально до начала застолья. Рост толерантности. Организм перестаёт реагировать на прежние объёмы алкоголя, и для достижения ожидаемого эффекта опьянения человеку требуется постоянно увеличивать дозу. Это важный нейробиологический показатель перестройки процессов в организме.

Организм перестаёт реагировать на прежние объёмы алкоголя, и для достижения ожидаемого эффекта опьянения человеку требуется постоянно увеличивать дозу. Это важный нейробиологический показатель перестройки процессов в организме. Провалы в памяти. Возникновение эпизодов алкогольной амнезии, причём пропуски событий могут случаться даже при употреблении относительно небольших порций спиртного.

Возникновение эпизодов алкогольной амнезии, причём пропуски событий могут случаться даже при употреблении относительно небольших порций спиртного. Навязчивое ожидание. Формируется устойчивое влечение, когда человек начинает заранее искать поводы для выпивки, планировать такие ситуации и открыто раздражаться, если планы срываются.

Формируется устойчивое влечение, когда человек начинает заранее искать поводы для выпивки, планировать такие ситуации и открыто раздражаться, если планы срываются. Смещение интересов. Происходит деформация поведенческих паттернов: любые жизненные интересы постепенно уступают место ситуациям, где присутствует алкоголь, при этом сам пьющий активно оправдывает свои действия и теряет критическое отношение к ситуации.

Руслан Исаев подчеркнул, что при обнаружении подобных симптомов у близкого человека не стоит прибегать к давлению, ультиматумам или открытой конфронтации. Наиболее эффективной тактикой станет спокойный диалог, основанный на проявлении заботы и фиксации конкретных, очевидных фактов изменившегося поведения.