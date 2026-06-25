Граница между привычным бытовым употреблением спиртного и начальной стадией зависимости зачастую оказывается размытой как для самого человека, так и для его окружения. Процесс формирования алкоголизма происходит постепенно, из-за чего своевременно заметить проблему бывает трудно, сообщил «Ленте.ру» врач-психиатр, нарколог, руководитель профильной клиники Руслан Исаев.
По словам специалиста, на первых порах зависимость успешно маскируется под обычное поведение, при котором человек ещё сохраняет семью, работу и социальные связи. Чтобы распознать опасность, необходимо оценивать не отдельные проявления, а совокупность биологических и поведенческих маркеров.
Ключевые маркеры развивающейся зависимости:
- Потеря контроля над дозой. Человек регулярно выпивает значительно больше, чем планировал изначально до начала застолья.
- Рост толерантности. Организм перестаёт реагировать на прежние объёмы алкоголя, и для достижения ожидаемого эффекта опьянения человеку требуется постоянно увеличивать дозу. Это важный нейробиологический показатель перестройки процессов в организме.
- Провалы в памяти. Возникновение эпизодов алкогольной амнезии, причём пропуски событий могут случаться даже при употреблении относительно небольших порций спиртного.
- Навязчивое ожидание. Формируется устойчивое влечение, когда человек начинает заранее искать поводы для выпивки, планировать такие ситуации и открыто раздражаться, если планы срываются.
- Смещение интересов. Происходит деформация поведенческих паттернов: любые жизненные интересы постепенно уступают место ситуациям, где присутствует алкоголь, при этом сам пьющий активно оправдывает свои действия и теряет критическое отношение к ситуации.
Руслан Исаев подчеркнул, что при обнаружении подобных симптомов у близкого человека не стоит прибегать к давлению, ультиматумам или открытой конфронтации. Наиболее эффективной тактикой станет спокойный диалог, основанный на проявлении заботы и фиксации конкретных, очевидных фактов изменившегося поведения.