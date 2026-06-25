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Здоровье

Психиатр Исаев объяснил, как распознать алкоголизм на ранней стадии по поведению человека

Алексей Самохин
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Граница между привычным бытовым употреблением спиртного и начальной стадией зависимости зачастую оказывается размытой как для самого человека, так и для его окружения. Процесс формирования алкоголизма происходит постепенно, из-за чего своевременно заметить проблему бывает трудно, сообщил «Ленте.ру» врач-психиатр, нарколог, руководитель профильной клиники Руслан Исаев.

По словам специалиста, на первых порах зависимость успешно маскируется под обычное поведение, при котором человек ещё сохраняет семью, работу и социальные связи. Чтобы распознать опасность, необходимо оценивать не отдельные проявления, а совокупность биологических и поведенческих маркеров.

Ключевые маркеры развивающейся зависимости:

  • Потеря контроля над дозой. Человек регулярно выпивает значительно больше, чем планировал изначально до начала застолья.
  • Рост толерантности. Организм перестаёт реагировать на прежние объёмы алкоголя, и для достижения ожидаемого эффекта опьянения человеку требуется постоянно увеличивать дозу. Это важный нейробиологический показатель перестройки процессов в организме.
  • Провалы в памяти. Возникновение эпизодов алкогольной амнезии, причём пропуски событий могут случаться даже при употреблении относительно небольших порций спиртного.
  • Навязчивое ожидание. Формируется устойчивое влечение, когда человек начинает заранее искать поводы для выпивки, планировать такие ситуации и открыто раздражаться, если планы срываются.
  • Смещение интересов. Происходит деформация поведенческих паттернов: любые жизненные интересы постепенно уступают место ситуациям, где присутствует алкоголь, при этом сам пьющий активно оправдывает свои действия и теряет критическое отношение к ситуации.

Руслан Исаев подчеркнул, что при обнаружении подобных симптомов у близкого человека не стоит прибегать к давлению, ультиматумам или открытой конфронтации. Наиболее эффективной тактикой станет спокойный диалог, основанный на проявлении заботы и фиксации конкретных, очевидных фактов изменившегося поведения.

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