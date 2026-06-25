Дэниел Хидден, кадр из видео
Новости мира

Останки пропавшего австралийского иллюзиониста Дэниела Хиддена нашли в национальном парке

Алексей Самохин
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В Австралии на территории национального парка Маунт-Кугал обнаружены останки 26-летнего иллюзиониста Дэниела Хиддена. Артист числился пропавшим без вести в течение десяти дней. Местная полиция официально заявила, что обстоятельства гибели вызывают вопросы, и квалифицировала их как подозрительные, передаёт издание The Sun.

По данным следствия, ночью 14 июня Хидден в одиночку отправился на автомобиле с домом на колёсах в поездку на природу в штат Квинсленд. Рано утром того же дня мобильный телефон артиста отключился. Поскольку фокусник всегда оставался на связи, родственники сразу обратились в правоохранительные органы. Спустя два дня пустую машину мужчины обнаружили на дороге, следов самого владельца рядом не было.

Поисково-спасательная операция продолжалась более недели. Утром 24 июня спасатели нашли останки погибшего. Брат иллюзиониста подтвердил, что Дэниел регулярно практиковал уединённые поездки, но никогда не исчезал на долгий срок, из-за чего семья сразу заподозрила неладное. Подробности расследования представители полиции пока не раскрывают.

Дэниел Хидден получил широкую известность в Австралии благодаря своим иллюзионным шоу на восточном побережье. Он также регулярно появлялся в телеэфирах и вёл блог с многотысячной аудиторией.

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