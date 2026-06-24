Бензин в России за неделю подорожал почти на три рубля

Средние цены на бензин в России показали значительный рост по итогам недели с 15 по 22 июня 2026 года. Согласно данным публикации Росстата, стоимость одного литра увеличилась на 2 рубля 9 копеек и достигла отметки в 71,2 рубля.

За период с 16 по 22 июня изменение цен на автомобильное топливо было зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации. Наиболее существенный скачок произошел на Северном Кавказе: в Республике Дагестан цены выросли на 16,5%, а в Чеченской Республике — на 15,2%.

В столицах динамика роста оказалась более сдержанной, но все равно заметной. В Москве за прошедший период бензин подорожал на 1,9%, тогда как в Санкт-Петербурге рост составил всего 0,2%.

Ведомство также опубликовало данные о разбросе цен на наблюдаемых автозаправочных станциях. В Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 62,89 до 88,90 рубля, АИ-95 — от 68,79 до 97,99 рубля, а марки АИ-98 и выше — от 94,28 до 109,00 рублей за литр.

В Санкт-Петербурге ценовой коридор оказался уже: АИ-92 стоил от 63,98 до 65,45 рубля, АИ-95 — от 68,69 до 72,62 рубля, а АИ-98 и выше — от 97,22 до 99,84 рубля за литр.