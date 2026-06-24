Один беспилотник сбит в Рязанской области днём 24 июня

Днем 24 июня средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 07.00 до 20.00 мск дежурные силы перехватили и уничтожили в общей сложности 245 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Тульскую и Смоленскую области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Это не единственная атака на Рязанскую область за прошедшие сутки. В ночь на 24 июня над регионом были уничтожены три беспилотника. Разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры на земле зафиксировано не было.