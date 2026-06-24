Над Рязанской областью днем 24 июня уничтожили БПЛА

В течение дня 24 июня средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Рязанской области. Об этом говорится в традиционной сводке Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, в период с 07.00 до 20.00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 245 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями целого ряда регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Тульскую и Смоленскую области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Это не единственная атака на регион за прошедшие сутки. Напомним, что в ночь на 24 июня над Рязанской областью также были уничтожены три беспилотника. Губернатор Павел Малков тогда сообщил, что в результате работы ПВО никто не пострадал. Разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры на земле зафиксировано не было.