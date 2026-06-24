Зумеры возрождают тренд на тектоник в Россию

Неожиданный камбэк переживает в России культовый танец эпохи миллениалов — тектоник. Молодежь массово снимает ролики с характерными резкими движениями рук и тела, устраивает батлы во дворах, танцует на школьных переменах и городских тусовках. Об этом сообщает канал SHOT.

Напомним, тектоник появился в начале 2000-х и представлял собой гремучую смесь из электро, техно, хип-хопа и клубных танцев. Настоящий бум пришелся на 2005–2007 годы: школьники по всей стране отращивали косые челки, надевали супер узкие джинсы, яркие футболки с принтами и часами отрабатывали сложные связки движений перед зеркалом. Однако уже к 2008 году мода резко пошла на спад, и тектоник надолго исчез из молодежной культуры.

Сейчас характерные «ломаные» движения снова активно разлетаются по соцсетям, а старые архивные видео с тектоником получают вторую жизнь и новые миллионы просмотров. Эксперты связывают возвращение тренда с цикличностью моды и особенной ностальгией зумеров по яркой эстетике 2000-х, которую они застали в раннем детстве. Для многих подростков тектоник стал не просто танцем, а способом прикоснуться к культуре предыдущего поколения.

Видеоролики с хештегами #тектоник и #тектоник2026 уже набирают миллионы просмотров.