В Рособрнадзоре назвали колоссальным разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками

Разница в результатах Единого государственного экзамена между абитуриентами, поступившими на бюджетные и платные места в российских вузах, достигает огромных значений. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

Выступая на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), глава ведомства отметил, что эта тенденция наблюдается повсеместно.

«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов, почти во многих вузах, между бюджетниками и платниками. Неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36-42 балла», — подчеркнул Анзор Музаев.

При этом руководитель Рособрнадзора отметил, что значительного разрыва между частными и государственными вузами нет, а средний балл ЕГЭ при поступлении в них практически одинаковый.