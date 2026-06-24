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Власть и политика

В комитете инвестиций и туризма Рязанской области сменилось руководство

Анастасия Мериакри
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В комитете инвестиций и туризма Рязанской области произошли кадровые изменения. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, в качестве исполняющей обязанности руководителя теперь указана Мария Лазарева.

Напомним, что комитет в сентябре 2025 года возглавил Иван Семенов, который до этого назначения занимал пост управляющего рязанским отделением Сбербанка. Сейчас на сайте ведомства его фамилия в графе руководства отсутствует.

Мария Лазарева уже знакома с повесткой регионального туризма и инвестиций. Ранее она представляла Рязанскую область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в составе официальной делегации региона.

Официальных комментариев по поводу причин ухода Ивана Семенова и планов нового руководства комитета пока не поступало.

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