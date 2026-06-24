Фото: Рязанский театр драмы
Общество

Актрисе Рязанского театра драмы Марии Звонаревой присвоили почетное звание

Анастасия Мериакри
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Актриса Рязанского театра драмы Мария Звонарева удостоена почетного звания «Почётный работник культуры и искусства Рязанской области». Высокая награда была присвоена артистке за большой вклад в развитие региональной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

В Рязанском театре драмы высоко оценили это событие, назвав его заслуженным признанием труда и таланта актрисы. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что получение такого статуса — это важный шаг для всего творческого коллектива.

«От всей души поздравляем Марию с заслуженным признанием её труда, таланта и преданности профессии! Такие награды — это не только личное достижение, но и признание важности театрального искусства, ежедневной работы артистов и их вклада в культурную жизнь региона», — отметили в театре.

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