Актрисе Рязанского театра драмы Марии Звонаревой присвоили почетное звание

Актриса Рязанского театра драмы Мария Звонарева удостоена почетного звания «Почётный работник культуры и искусства Рязанской области». Высокая награда была присвоена артистке за большой вклад в развитие региональной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

В Рязанском театре драмы высоко оценили это событие, назвав его заслуженным признанием труда и таланта актрисы. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что получение такого статуса — это важный шаг для всего творческого коллектива.