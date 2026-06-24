Борис Ясинский провел прием граждан и разобрал вопросы ЖКХ

Глава администрации Рязани Борис Ясинский продолжает личные приемы граждан в общественном штабе «Единой России». Главной темой обращений рязанцев в этот раз стала сфера жилищно-коммунального хозяйства. Городские власти оперативно разобрали вопросы по прокладке канализации, ремонту пожарных гидрантов и ликвидации подтоплений на нескольких улицах.

Одной из самых масштабных стала проблема жителей улицы Хиринской в поселке Дягилево. Горожане обратились с просьбой провести центральную канализацию. Борис Ясинский поручил специалистам проработать возможные варианты решения, в том числе поэтапное устройство сетей через Проект местных инициатив (ППМИ). Водоканал уже готовит необходимую смету и окажет организационную помощь, как только жители примут окончательное решение.

В Октябрьском районе речь зашла о безопасности. Местные жители обратили внимание на неработающий пожарный гидрант, расположенный около двух храмов. Из-за износа старые трубы не справляются с необходимым объемом воды, из-за чего гидрант вышел из строя. Глава города поставил задачу оперативно привести объект в порядок, а также дополнительно проработать возможность закольцовки трубопровода для повышения надежности системы.

Не обошлось и без традиционных летних жалоб на ливневки. Жители улицы Авиационной пожаловались на регулярные подтопления. Вопрос уже взят в работу: для устранения застоя воды коммунальным службам необходимо прочистить ливневую канализацию на соседних улицах.

Похожая ситуация наблюдалась и в проезде Яблочкова, где вода мешала автовладельцам заезжать в гаражи. Здесь работы уже активно ведутся. Под проезжей частью дороги проложили четыре дополнительные трубы, а территорию расчистили от поросли, которая перекрывала доступ к старым коммуникациям. Сейчас специалисты ждут, пока грунт окончательно просохнет, чтобы завершить восстановление канализации.