Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

Борис Ясинский провел прием граждан и разобрал вопросы ЖКХ

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский продолжает личные приемы граждан в общественном штабе «Единой России». Главной темой обращений рязанцев в этот раз стала сфера жилищно-коммунального хозяйства. Городские власти оперативно разобрали вопросы по прокладке канализации, ремонту пожарных гидрантов и ликвидации подтоплений на нескольких улицах.

Одной из самых масштабных стала проблема жителей улицы Хиринской в поселке Дягилево. Горожане обратились с просьбой провести центральную канализацию. Борис Ясинский поручил специалистам проработать возможные варианты решения, в том числе поэтапное устройство сетей через Проект местных инициатив (ППМИ). Водоканал уже готовит необходимую смету и окажет организационную помощь, как только жители примут окончательное решение.

В Октябрьском районе речь зашла о безопасности. Местные жители обратили внимание на неработающий пожарный гидрант, расположенный около двух храмов. Из-за износа старые трубы не справляются с необходимым объемом воды, из-за чего гидрант вышел из строя. Глава города поставил задачу оперативно привести объект в порядок, а также дополнительно проработать возможность закольцовки трубопровода для повышения надежности системы.

Не обошлось и без традиционных летних жалоб на ливневки. Жители улицы Авиационной пожаловались на регулярные подтопления. Вопрос уже взят в работу: для устранения застоя воды коммунальным службам необходимо прочистить ливневую канализацию на соседних улицах.

Похожая ситуация наблюдалась и в проезде Яблочкова, где вода мешала автовладельцам заезжать в гаражи. Здесь работы уже активно ведутся. Под проезжей частью дороги проложили четыре дополнительные трубы, а территорию расчистили от поросли, которая перекрывала доступ к старым коммуникациям. Сейчас специалисты ждут, пока грунт окончательно просохнет, чтобы завершить восстановление канализации.

Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте

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