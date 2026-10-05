Известный скрипач арестован за распространение детской порнографии в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего профессионального музыканта, который подозревается в совершении тяжкого преступления. По данным следствия, за фасадом успешной творческой карьеры мужчина скрывал противоправную деятельность в сети.

Скрипач имел безупречную репутацию в профессиональных кругах. Он неоднократно представлял Россию на престижных международных конкурсах и регулярно выступал с классическими произведениями на известных отечественных площадках.

Однако в виртуальном пространстве за образом человека искусства скрывалась мрачная изнанка. Следствие установило, что скрипач не только распространял в интернете видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних, но и открыто оправдывал педофилов. В своих высказываниях он заявлял о несправедливом отношении общества к таким людям и даже предлагал собственные концепции их «социализации».

По информации канала «Базы», музыкант был уверен в своей неуязвимости. На вопросы собеседников о возможном уголовном преследовании он отвечал, что Санкт-Петербург слишком большой город, чтобы его могли найти правоохранители.

Тем не менее в конце сентября силовикам удалось выйти на след подозреваемого. Музыкант был задержан по делу о распространении детской порнографии. В пресс-службе суда подтвердили, что в отношении петербуржца избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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