Назван возможный мотив расчленения москвички и убийства ее дочери

Мужчина, подозреваемый в убийстве 40-летней сожительницы и ее дочери в Москве, мог пойти на преступление из-за финансовых разногласий, пишет SHOT.

Фрагменты человеческого тела обнаружили днем 3 октября на балконе квартиры в доме на Жулебинском бульваре. По данным ТАСС, погибшая — предпринимательница Елена Церетели. В ходе расследования следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ее 47-летний сожитель.

Вскоре в гараже мужчины, расположенном в Новой Москве, обнаружили мертвой дочь погибшей и схрон с оружием и боеприпасами.

«Убийство, предварительно, могло произойти на фоне ссоры из‑за денег», — говорится в публикации.

Накануне фигуранта дела задержали при попытке скрыться от правосудия в Воронежской области. Мужчину отправили на следственные действия в Москве.

Как писал SHOT, поздно вечером задержанного привезли в наручниках к месту преступления. Он ответил на вопросы следователей. Затем его отвезли к гаражу, где нашли тело 19-летней девушки.