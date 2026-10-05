Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости России

Раскрыта правда о лже-племяннике Кашпировского и состоянии его жены

Анастасия Мериакри
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В среду, 8 октября, на Троекуровском кладбище Москвы состоится прощание с легендарным психотерапевтом и целителем Анатолием Кашпировским, ушедшим из жизни 3 октября. Телеканал «Россия» посвятил памяти артиста новый выпуск программы «МАЛАХОВ» (16+), где прозвучали противоречивые сведения о причине его смерти и подробности последних лет жизни знаменитости.

Ранее племянник Кашпировского Юрий Мамеев заявил в СМИ, что целитель скончался от рака желудка четвертой стадии с метастазами по всему телу. Однако в эфире программы эта информация была опровергнута, сообщает StarHit.

Доктор Елена Варфоломеева, которая находилась рядом с Кашпировским до последних дней, назвала эти сведения ложью.

«Насколько я знаю, таких родственных связей у Анатолия Михайловича не было, это самопровозглашенный родственник. Диагноз я знаю, но это является медицинской тайной, которая охраняется законом, поэтому сказать не могу. Но это не то, что пишет этот человек», — подчеркнула врач.

При этом другой близкий друг целителя, врач Олег Луцевич, который много лет назад оперировал артиста, сообщил, что Кашпировский последние годы действительно мучился от онкологии, но другой локализации.

«Те старые болезни его, которые были 30 лет назад, проявились уже в другой патологии, но на том же органе», — уточнил медик, сославшись на рак печени.

Последний раз Анатолий Кашпировский появился на телеэкранах в новогоднем эфире Андрея Малахова в 2023 году. Ведущий отметил, что знаменитый маг на протяжении всей программы ни разу не улыбнулся, хотя исполнил песни и обещал отметить юбилей в кругу близких.

Малахов признался, что на протяжении двух лет приглашал Кашпировского в студию, чтобы тот рассказал о своей жизни, но неизменно получал отказ. «Он был весь в ребенке, занимался ей каждый день», — поделился телеведущий, объяснив приоритеты покойного.

Тяжелее всего утрату переживает супруга Кашпировского Гулизар Чалбашова, которая прожила с ним 25 лет. Их история началась с того, что женщина пришла к нему работать помощницей, а затем между ними возникли чувства. Пара прошла через финансовые трудности, критику поклонников и тяжелые болезни. А в прошлом году в их семье произошло настоящее чудо — на свет появилась долгожданная дочь, когда Анатолию Михайловичу было уже 86 лет.

Друг семьи Станислав рассказал в эфире о состоянии вдовы: «Жена переживает эту потерю так, как любая любящая женщина переживает смерть мужа. Она рыдает, не может остановиться. Дословно передам то, что она мне сказала: «Я не знаю, как жить дальше, это человек, который дал мне в жизни всё»».

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