Рязанские предприятия представили разработки на международной выставке в Геленджике

Рязанская область демонстрирует высокий потенциал своих высокотехнологичных отраслей на крупнейшем международном форуме «БИОПРОМ», который в эти дни проходит в Геленджике. Как сообщила заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, коллективную экспозицию участников региональных кластеров организовал Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области.

В состав делегации вошли Рязанский и Касимовский приборные заводы, Елатомский приборный завод, компании «Триумфус-Трейд» и «Инфарм», а также Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

Особое внимание посетителей выставки привлекли инновационные продукты компании «Триумфус-Трейд». Среди них — первый в России физиодиспенсер для дентальной имплантации, оснащенный интегрированной видеокамерой для считывания QR-кодов с упаковки имплантата. Также предприятие демонстрирует лапароскопический тренажер, созданный в тесной кооперации с Рязанским медуниверситетом, печь для синтеризации циркония и перспективный прототип активатора поверхности имплантируемых объектов.

Елатомский приборный завод презентовал новый отечественный аппарат для ультразвуковой терапии, предназначенный для лечебного и профилактического воздействия на локальные участки тела. Научный прорыв представил и Рязанский медуниверситет: специалисты разработали первую в России панель клеточных линий. Эта уникальная технология позволяет детально изучать транспорт лекарственных веществ в организме человека, прогнозировать межлекарственные взаимодействия и анализировать процессы проникновения и выведения препаратов из клеток.

Всего в выставочной экспозиции «БИОПРОМа» свои достижения представляют 110 компаний и организаций. Деловая программа мероприятия сфокусирована на ключевых векторах развития биотехнологий: реализации федеральной программы «Фарма-2030», технологиях продовольственной безопасности, корпоративном здравоохранении, разработке биотоплива для авиации и морского транспорта, а также сырьевом обеспечении медицинской промышленности.

Юлия Швакова подчеркнула, что успех представленных проектов напрямую связан с эффективной кооперацией и мерами государственной поддержки. На сегодняшний день в Рязанской области успешно функционируют 14 промышленных кластеров. Их развитие не только повышает качество и конкурентоспособность локальной продукции, но и служит надежным драйвером импортозамещения и роста высокотехнологичных отраслей в масштабах всей страны.