Максим Орешкин оценил преображение Рязани в рамках маршрута «Рязань пешеходная»

Рязанскую область с рабочим визитом посетил заместитель Руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин. Вместе с губернатором Павлом Малковым гость осмотрел ключевые точки нового туристического и общественного маршрута «Рязань пешеходная», чтобы лично оценить масштаб преобразований, происходящих в областном центре.

Первой точкой маршрута стал Дом молодёжи, расположенный на территории бывшего хлебозавода №1. Это современное пространство, открытое почти два года назад в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», стало стартовой площадкой масштабного молодёжного креативного квартала.

За короткое время локация превратилась в настоящий центр притяжения для талантливой рязанской молодёжи. Здесь уже состоялись такие значимые события, как международный фестиваль BRICS SKATE CUP 2026, первая всероссийская школа креативных индустрий и молодёжный форум «Больше чем Дом».

В ходе визита Павел Малков показал гостю и другие знаковые локации нового маршрута. Делегация посетила Рязанский кремль, Кремлёвский сквер, Рязанскую ВДНХ и Дворец Первых. Особое внимание было уделено участкам Лыбедского бульвара, где в настоящее время активно ведутся строительные работы на участке от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева.

Согласно проекту, на этом участке появятся современная детская и спортивная площадки, специальная зона для выгула собак, а также удобные пешеходные и велодорожки, что сделает бульвар по-настоящему комфортным пространством для отдыха рязанцев всех возрастов.

Губернатор Павел Малков отметил, что работа над маршрутом «Рязань пешеходная» будет продолжена. В ближайших планах — создание нового общественного пространства для художников и продление маршрута до Центрального парка культуры и отдыха, что позволит объединить в единую пешеходную сеть ещё больше знаковых точек города.