В Рязанском перинатальном центре на свет появилась 4000-я малышка в 2026 году

В Рязанском перинатальном центре произошло знаменательное событие — на свет появилась четырехтысячная малышка, родившаяся в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Юбилейной пациенткой центра стала доношенная девочка, появившаяся на свет с отличными показателями здоровья. Вес новорожденной составил 3360 граммов, рост — 53 сантиметра, а оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов.

Особую радость событию придает тот факт, что девочка стала уже третьим ребенком в своей дружной семье.

Четырехтысячный рубеж текущего года — это значимая веха для медицинского учреждения. В 2025 году рязанский перинатальный центр принял 4861 новорожденного.