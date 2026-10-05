Изображение от prostooleh на Freepik
Медицина

В Рязанском перинатальном центре на свет появилась 4000-я малышка в 2026 году

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанском перинатальном центре произошло знаменательное событие — на свет появилась четырехтысячная малышка, родившаяся в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Юбилейной пациенткой центра стала доношенная девочка, появившаяся на свет с отличными показателями здоровья. Вес новорожденной составил 3360 граммов, рост — 53 сантиметра, а оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов.

Особую радость событию придает тот факт, что девочка стала уже третьим ребенком в своей дружной семье.

Четырехтысячный рубеж текущего года — это значимая веха для медицинского учреждения. В 2025 году рязанский перинатальный центр принял 4861 новорожденного.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Известный скрипач арестован за распространение детской порнографии в Петербурге
Следующая статья
Максим Орешкин оценил преображение Рязани в рамках маршрута «Рязань пешеходная»
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Темы
Экономика и бизнес

Рязанские предприятия представили разработки на международной выставке в Геленджике

В состав делегации вошли Рязанский и Касимовский приборные заводы, Елатомский приборный завод, компании «Триумфус-Трейд» и «Инфарм», а также Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.
Спорт

Юные футболисты Рязани встретились с легендами ЦСКА

Мероприятие прошло в формате живого открытого диалога, где ребята смогли задать вопросы своим кумирам и получить ценные советы от профессионалов.
Погода

МЧС Рязанской области предупредило жителей о густом тумане 6 октября

Специалисты отмечают, что видимость на дорогах и в населенных пунктах может существенно снизиться и составить от 200 до 500 метров.
Общество

Максим Орешкин оценил преображение Рязани в рамках маршрута «Рязань пешеходная»

Делегация посетила Рязанский кремль, Кремлёвский сквер, Рязанскую ВДНХ и Дворец Первых. Особое внимание было уделено участкам Лыбедского бульвара.
Новости России

Известный скрипач арестован за распространение детской порнографии в Петербурге

Скрипач имел безупречную репутацию в профессиональных кругах. Он неоднократно представлял Россию на престижных международных конкурсах.
Новости России

Раскрыта правда о лже-племяннике Кашпировского и состоянии его жены

Ранее племянник Кашпировского Юрий Мамеев заявил в СМИ, что целитель скончался от рака желудка четвертой стадии с метастазами по всему телу. Однако в эфире программы эта информация была опровергнута.
Культура и события

Более 4500 человек со всей страны посетили Всероссийский праздник поэзии в Константиново

Особое внимание в этом году было уделено 105-летию знаменитой поездки поэта в Узбекистан. На специальной тематической площадке прошел колоритный мастер-класс по традициям узбекского чаепития.
Интересное

Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака

Во вторник, 6 октября, звезды настоятельно рекомендуют представителям всех стихий прислушиваться к внутреннему голосу, избегать суеты и уделить пристальное внимание своему физическому и ментальному здоровью.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье