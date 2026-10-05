В Москве задержан гендиректор парка «Патриот» по делу о взятке на 80 миллионов рублей

В Москве продолжается серия задержаний высокопоставленных руководителей ФГАУ «Центральный парк „Патриот“». 5 октября был допрошен и процессуально задержан генеральный директор учреждения Игорь Васильев, которого следствие подозревает в коррупционных преступлениях.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к следствию, в материалах дела фигурирует сумма взяток, превышающая 80 миллионов рублей. В настоящее время Игорь Васильев находится под стражей, а уже 6 октября суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее, 2 октября, были арестованы два его заместителя. Одному из них инкриминируют получение взятки, другому — мошенничество. По версии следствия, фигуранты получили от коммерсантов около 100 миллионов рублей за помощь в фиктивном выигрыше и закрытии государственных контрактов.

Кроме того, по делам, связанным с деятельностью «Патриота», ранее был осужден бывший начальник Музейно-храмового комплекса в Кронштадте Евгений Григорькин, а заместитель Васильева Виталий Мелимук был задержан за получение взятки в размере 18 миллионов рублей.

До назначения на пост главы парка «Патриот» Игорь Васильев занимал ряд ключевых должностей: был аудитором Счетной палаты, руководителем Росреестра, губернатором Кировской области, а также занимал пост заместителя руководителя Росстата.