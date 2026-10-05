В Бурятии умер многодетный отец после похода к стоматологу с опухшей десной

В Улан-Удэ ушел из жизни 36-летний многодетный отец Антон Штукарев через неделю после визита к стоматологу с опухшей десной, пишет «КП».

По данным издания, у мужчины начались боли 20 июня. Вскоре он обратился к дежурному врачу, который решил, что у пациента флюс. Он сделал еиу надрез на десне, поставил дренаж и отпустил домой.

«Дома состояние мужчины стремительно стало ухудшаться. Он терпел несколько часов, а затем вызвал скорую. Врачи посоветовали обратиться к участковому терапевту и заподозрили у него межреберную невралгию», — говорится в публикации.

На следующий день на месте опухоли образовались отверстия, губа приобрела темный оттенок, а в конечностях появилось онемение. Мужчина обратился за помощью. Сначала его госпитализировали, затем перевели в реанимацию и погрузили в искусственную кому. Причиной случившегося стало заражение крови.

Затем жене сообщили, что у Антона случилась остановка сердца, а на операционном столе из него выкачали больше двух литров гноя. Утром 27 июня ей объявили по телефону, что ее муж умер в реанимации.

В свидетельстве о смерти указаны сепсис, абсцесс подбородка, эндотоксический шок и хроническое инфекционное заболевание легких. Эксперты выясняют влияние последнего на летальный исход.

Кроме того, им предстоит установить, что именно привело к смерти Штукарева, а также оценить действия стоматолога, который поставил дренаж на десну без снимка.