Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik
Новости России

В Бурятии умер многодетный отец после похода к стоматологу с опухшей десной

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Улан-Удэ ушел из жизни 36-летний многодетный отец Антон Штукарев через неделю после визита к стоматологу с опухшей десной, пишет «КП».

По данным издания, у мужчины начались боли 20 июня. Вскоре он обратился к дежурному врачу, который решил, что у пациента флюс. Он сделал еиу надрез на десне, поставил дренаж и отпустил домой.

«Дома состояние мужчины стремительно стало ухудшаться. Он терпел несколько часов, а затем вызвал скорую. Врачи посоветовали обратиться к участковому терапевту и заподозрили у него межреберную невралгию», — говорится в публикации.

На следующий день на месте опухоли образовались отверстия, губа приобрела темный оттенок, а в конечностях появилось онемение. Мужчина обратился за помощью. Сначала его госпитализировали, затем перевели в реанимацию и погрузили в искусственную кому. Причиной случившегося стало заражение крови.

Затем жене сообщили, что у Антона случилась остановка сердца, а на операционном столе из него выкачали больше двух литров гноя. Утром 27 июня ей объявили по телефону, что ее муж умер в реанимации.

В свидетельстве о смерти указаны сепсис, абсцесс подбородка, эндотоксический шок и хроническое инфекционное заболевание легких. Эксперты выясняют влияние последнего на летальный исход.

Кроме того, им предстоит установить, что именно привело к смерти Штукарева, а также оценить действия стоматолога, который поставил дренаж на десну без снимка.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Скончался актер из сериала «Михайло Ломоносов» Максим Ивашкин
Следующая статья
Китайский астролог предупреждает о четырёх днях потерь на этой неделе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Темы
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Baza: нижегородский расчленитель убил приютившую его женщину, ее мать и дочь

Нижегородским расчленителем оказался мужчина в бегах, который скрывался у...
Новости России

Зверев рассказал о неожиданном ночном звонке Соседова незадолго до трагедии

Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал в эфире НТВ,...
Новости России

Названы ошибки при оформлении Европротокола, снижающие выплаты в разы

Водители нередко совершают ошибки при оформлении ДТП по Европротоколу...
Новости России

Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в октябре

Во второй половине наступившей недели в Москву ненадолго может...
Политика

Офицер восстановил картину гибели британца, отправленного с Украины в закрытом гробу

Младший капрал Джордж Хули из британского Парашютного полка мог...
Новости России

Врач рассказал о причинах рака желудка, погубившего Кашпировского

Онколог Евгений Черемушкин в беседе с «АиФ» указал на...
Новости России

Назван возможный мотив расчленения москвички и убийства ее дочери

Мужчина, подозреваемый в убийстве 40-летней сожительницы и ее дочери...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье