МЧС Рязанской области предупредило жителей о густом тумане 6 октября

МЧС выпустило официальное предупреждение для автомобилистов и пешеходов Рязанской области. По данным синоптиков, в ночь на 6 октября, а также в утренние часы, на территории региона местами ожидается туман.

Специалисты отмечают, что видимость на дорогах и в населенных пунктах может существенно снизиться и составить от 200 до 500 метров. Такие погодные условия требуют от водителей особого внимания, снижения скорости и обязательного использования противотуманных фар. Пешеходам также рекомендуется быть максимально заметными на проезжей части.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112.