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Общество

Суд в Рязани признал аварией повреждение машины на газовой заправке

Алексей Самохин
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Советский районный суд Рязани обязал АО «СОГАЗ» выплатить страховое возмещение и неустойку владельцу автомобиля, поврежденного на газонаполнительной станции. Суд установил, что причиной происшествия стал самопроизвольный выброс природного газа из заправочной колонки.

Инцидент произошел на станции, принадлежащей ООО «ГГТ». Из заправочного шланга неконтролируемо начал поступать газ, после чего он повредил автомобиль истца.

В ООО «ГГТ» составили акт, согласно которому водитель нарушил правила и последовательность заправки машины. Компания не признала произошедшее аварией на опасном объекте, поэтому отказала владельцу в возмещении ущерба. «СОГАЗ», застраховавший ответственность ООО «ГГТ», также не выплатил страховое возмещение.

Суд критически оценил этот документ. Как выяснилось, акт сотрудники компании составили в одностороннем порядке, а его выводы противоречили другим доказательствам. Кроме того, документ не соответствовал установленному Ростехнадзором порядку технического расследования причин аварий.

Отдельно суд указал на признаки злоупотребления правом со стороны ООО «ГГТ». Представители компании заявили, что обстоятельства происшествия установили по записям камер видеонаблюдения. При этом газонаполнительная станция, как установил суд, вообще не была оборудована системой видеонаблюдения.

В итоге суд пришел к выводу, что автомобиль повредил самопроизвольный выброс природного газа из-за отказа заправочной колонки и нарушения технологического режима при эксплуатации опасного объекта. Происшествие признали аварией на опасном объекте и страховым случаем.

Требования к «СОГАЗу» о выплате страхового возмещения и неустойки суд удовлетворил. Оснований взыскивать эти суммы непосредственно с ООО «ГГТ» суд не установил.

При этом владелец автомобиля не получил компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя. Суд установил, что в момент происшествия машина использовалась в качестве такси для перевозки пассажиров и багажа. Поэтому в этих отношениях истец не имел статуса потребителя.

Решение Советского районного суда Рязани пока не вступило в законную силу.

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