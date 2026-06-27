В Касимове восстановили водоснабжение в жилом доме после коммунальной аварии

Глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов встретился с жителями дома №7 на улице 50 лет СССР, чтобы обсудить ликвидацию последствий коммунального происшествия и планы по благоустройству территории.

Аварийная ситуация на внутридомовых сетях водоснабжения возникла два дня назад. После того как жильцы направили обращения главе округа в личных сообщениях, специалисты местного коммунального предприятия оперативно приступили к устранению повреждения. К настоящему моменту авария полностью ликвидирована.

Помимо отчета о ремонтных работах, руководство округа провело прямую встречу с собственниками квартир. Участники встречи детально обсудили текущую деятельность управляющей компании, качество предоставляемых коммунальных услуг и наметили дальнейшие шаги по содержанию многоквартирного дома, а также вопросы развития и благоустройства прилегающей дворовой территории.

Иван Бахилов подчеркнул, что сигналы от местных жителей помогают оперативно контролировать состояние жилого фонда, а все поступающие обращения берутся профильными службами в обязательную проработку.