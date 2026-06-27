Общество

В Рязани состоялся Большой выборный круг юртового казачьего общества

Алексей Самохин
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В Доме общественных организаций прошел Большой выборный круг Рязанского юртового казачьего общества (РЮКО), сообщает Министерство территориальной политики Рязанской области.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по региону Михаил Максимов, министр территориальной политики Жанна Фомина, атаман Западного окружного казачьего общества ВКО ЦКВ Алексей Альховик, представители регионального Управления Минюста, Рязанской епархии и руководители местных казачьих объединений.

Михаил Максимов отметил значительный вклад РЮКО в реализацию профильной Стратегии государственной политики, рассчитанной до 2030 года. Он подчеркнул важность дальнейшего сохранения культурных традиций и интеграции казачества в государственную жизнь в соответствии с Указом Президента РФ. Жанна Фомина, приветствуя собравшихся от имени губернатора Павла Малкова, поблагодарила казаков за совместную работу и призвала уделить особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Ключевым событием Круга стали выборы юртового атамана. По итогам открытого голосования эту должность занял Василий Фатеев. Его первым заместителем избран Михаил Самотаев. Кроме того, участники утвердили изменения в Устав организации: в состав РЮКО официально вошли Михайловское, Тюшевское и Ряжское общества, а также хуторское казачье общество «Сапожковский отряд».

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