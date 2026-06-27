В Рязани обновили измерительное оборудование на стационарных экологических постах

Министерство природопользования Рязанской области обновило техническое оснащение региональной экологической лаборатории. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты провели плановую замену измерительных приборов в рамках предповерочной подготовки средств измерений.

Прежнее оборудование, работавшее на стационарных постах контроля, демонтировано и направлено на обязательную поверку. Вместо него специалисты смонтировали новые приборы, которые полностью отвечают актуальным требованиям аккредитации лабораторий. Весь комплекс технических работ был выполнен в период с 22 по 25 июня.

В Минприроды подчеркнули, что замена аппаратуры не повлияла на график контроля за состоянием окружающей среды: стационарные посты не прекращали свою работу, мониторинг качества атмосферного воздуха в Рязани продолжается в круглосуточном режиме.

Непрерывность наблюдений удалось обеспечить благодаря дублирующему комплекту оборудования, которое регион приобрел в 2023 году. Наличие резервных приборов позволяет ведомству проводить плановый ремонт, замену и регулярную поверку измерительной техники без остановки экологического мониторинга.