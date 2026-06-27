В Рязани два коммерческих маршрута перевели на регулируемый тариф

С 28 июня 2026 года в Рязани меняются условия оплаты проезда на автобусных маршрутах №53м3 и №75м3. По информации городской администрации, движение по этим направлениям теперь будет осуществляться по регулируемому тарифу.

Решение принято для повышения комфорта пассажиров и снижения их затрат на поездки.

В связи с переходом на новый формат работы на указанных маршрутах устанавливается следующая стоимость проезда:

При оплате банковской картой или устройствами с функцией бесконтактных платежей (безналичный расчет) — 35 рублей за одну поездку.

При расчете наличными денежными средствами — 37 рублей.

Для держателей Единой цифровой карты (ЕЦК) жителя Рязанской области предусмотрена сниженная стоимость — 33 рубля за поездку.

Ознакомиться с полным тарифным меню, возможностями карты ЕЦК и доступными способами проведения платежей рязанцы могут на специализированном портале ецк-рзн.рф.