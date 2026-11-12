Что нельзя делать 13 ноября на Иоанна Златоуста, чтобы не потерять удачу

Тринадцатого ноября на Руси читали духовные книги. Обсуждали веру и нравственность. Праздник называли день святого Иоанна Златоуста. Он прославился своей красноречивостью и мудростью. В народной традиции этот день также связывается с подготовкой к зиме. И окончанием полевых работ.

Что можно делать 13 ноября

Читать и обсуждать духовные книги. Это время для углубления своих знаний о вере и нравственности. Книги читали всей семьёй, обсуждали прочитанное.

Посещать церковь. Рекомендуется участвовать в богослужениях и молитвах. Молитва в этот день считалась особенно сильной.

Устраивать семейные собрания. День подходит для общения и укрепления родственных связей. Вечер за общим столом считался лучшим завершением дня.

Что нельзя делать 13 ноября

Начинались запреты с крупных дел. Не стоит затевать крупные начинания. День не считается удачным для новых дел. Всё важное откладывали на другой день.

Ссоры и конфликты в этот день запрещались строго. Важно поддерживать мир в семье и с друзьями. Любая ссора могла обернуться долгой размолвкой.

Незаконченные дела тоже попадали под запрет. Не оставляйте дела на потом. Лучше закончить начатое, чтобы избежать ненужного стресса. Незаконченная работа, по поверьям, могла притянуть неудачи.

Народные приметы на 13 ноября

По погоде и состоянию рек в этот день судили о том, какой будет зима.

Если день выдался солнечным — зима будет тёплой.