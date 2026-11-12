Директор Глеба Самойлова опроверг слухи об инвалидной коляске 

Состояние здоровья бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова оказалось не таким тревожным, как сообщали СМИ. Директор музыканта Дмитрий Хакимов заявил «Газете.Ru», что информация о серьёзных проблемах со здоровьем артиста сильно преувеличена.

По словам Хакимова, Самойлов чувствует себя нормально, продолжает заниматься музыкой и готовится к новым концертам. Слухи о том, что музыкант передвигается в инвалидной коляске и нуждается в срочной операции, представитель артиста категорически опроверг.

Поводом для беспокойства стал концерт в Берлине. Во время выступления Глеб Самойлов почувствовал недомогание, поэтому музыканты решили прервать концерт. Как пояснил Хакимов, участники группы тогда сами переоценили серьёзность ситуации и предпочли перестраховаться, чтобы не подвергать здоровье коллеги риску.

При этом в берлинскую больницу Самойлов не обращался. Первоначальное предположение о язве желудка впоследствии не подтвердилось.

Хакимов признал, что возраст участников коллектива уже превышает 50 лет и проблемы со здоровьем исключать нельзя. Однако это не мешает музыкантам гастролировать и продолжать творческую деятельность.

Представитель Самойлова поблагодарил поклонников за беспокойство и призвал не доверять неподтверждённым сообщениям. По его словам, группа продолжает работать и уже в декабре рассчитывает встретиться со зрителями на концертах в Турции.