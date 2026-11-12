Военные эксперты назвали цели террористов, взорвавших автомобиль в Петербурге

Утром 12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, за рулём которого находился военнослужащий российской армии. По предварительным данным, погибший служил в войсках ВВС и ПВО шестой армии. Военные эксперты Тимур Сыртланов и Станислав Крапивник в беседе с «МК» оценили возможные мотивы организаторов преступления и рассказали, почему атаки могут продолжиться.

Второй взрыв в одном районе

Взрыв прогремел около 7:00 на Колпинском шоссе, неподалёку от пересечения с Полоцкой улицей и магазина «Лента». По словам очевидцев, машина успела проехать примерно 300 метров, после чего сработало взрывное устройство. Ударной волной задело городской автобус, в котором, по предварительным сведениям, находились до 40 пассажиров.

Предположительно, бомбу закрепили под днищем автомобиля и привели в действие дистанционно. Позже появилась информация, что человек, установивший взрывное устройство, успел покинуть Россию. Некоторые СМИ сообщили, что взрывчатку доставили из Прибалтики на воздушном шаре, а затем забрали в лесу.

Это уже второй похожий инцидент в районе. В августе автомобиль другого военнослужащего взорвали примерно в 500 метрах от места нынешнего происшествия.

Первоначально сообщалось, что в машине вместе с погибшим находился ещё один человек. Позже эти сведения не подтвердились.

Эксперт связал нападение с переговорами

Полковник запаса, участник спецоперации и член президиума организации «Офицеры России» Тимур Сыртланов предположил, что за преступлением могут стоять украинские спецслужбы, действующие при поддержке британских кураторов.

По его версии, нападение могло быть связано с переговорным процессом и исключением европейских представителей из обсуждения урегулирования конфликта в Абу-Даби. Сыртланов считает, что подобные атаки призваны дестабилизировать обстановку внутри России. При этом он выразил уверенность, что причастных к преступлению установят и привлекут к ответственности.

«Неудивительно, что европейцы, которые не могут попасть в переговорный трек, убивая наших военнослужащих, совершая террористические акты на территории нашей страны, пытаются посеять смуту, но у них, естественно, ничего не получится», — цитирует его «МК».

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник тоже обратил внимание на время нападения. По его мнению, теракт мог носить демонстративный характер и быть связан как с переговорами, так и с визитом американских представителей в Москву.

Почему мишенями становятся полковники

Крапивник считает, что противнику стало сложнее организовывать покушения на генералов после усиления мер их охраны. При этом обеспечить такую же защиту всем офицерам среднего и старшего звена значительно труднее.

Эксперт призвал военнослужащих внимательнее относиться к личной безопасности, следить за автомобилями и не придерживаться постоянно одного маршрута и графика поездок. По его словам, предсказуемый распорядок дня облегчает подготовку нападения. Крапивник полагает, что даже после завершения конфликта угроза подобных преступлений может сохраниться.

Оценивая организацию теракта в Петербурге, эксперт предположил, что в операции могла участвовать целая группа. Один человек мог отвечать за доставку взрывчатки, другой — за её получение, сборку и установку на автомобиль.

Способ подрыва, по версии Крапивника, тоже мог различаться: устройство могли активировать дистанционно, наблюдая за машиной из-за границы, либо запрограммировать на срабатывание после запуска двигателя.