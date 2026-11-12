Десятки домов в Рязани остались без отопления и горячей воды 12 ноября 

В Рязани 12 ноября временно ограничили подачу отопления и горячей воды в нескольких районах города. МУП «РМПТС» устраняет повреждение на тепломагистрали на улице Черновицкой и ремонтирует оборудование возле школы №41.

Аварийные бригады устраняют повреждение тепломагистрали в районе дома №27, корп. 2 на улице Черновицкой. Из-за ремонта отопление и горячую воду временно отключили в жилых домах, детских садах и школах.

Под ограничение попали следующие адреса:

Улица Черновицкая: дома №19, 19 корп. 1, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 3, 24 корп. 1, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3.

Улица Щорса: дома №1, 2А, 2Б, 2В, 5, 33/9, 35, 35 корп. 2, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2.

Улица Котовского: дом №1/3.

Улица Кутузова: дома №12 корп. 1 и 46 корп. 1.

Улица Нахимова: дома №2А, 2Б, 3, 3 корп. 1, 66 корп. 1, 66 корп. 2, 68.

Улица Мусоргского: дома №66, 68 корп. 1, 68 корп. 2.

Улица Гоголя: дома №33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 37, 39, 43/26, 45 корп. 1, 45 корп. 2.

Улица Корнилова: дома №2А и 2Б.

Улица Ушакова: дома №2А и 2Б.

Улица Гайдара: дом №2А.

Отопление и горячую воду отключили в детских садах №116, 136, 143 и 145, а также в школах №57 и 64.

Завершить аварийные работы планируют к 20:00.

Еще одно отключение связано с заменой запорной арматуры в направлении школы №41 на улице Трудовой, 6/6. На время ремонта без отопления остались жители следующих домов:

Улица Трудовая: дома №1 корп. 1, 5/8, 7, 8, 8 корп. 1, 10, 12/29, 14/42, 16/29, 18, 24/38.

Улица Ломоносова: дома №7, 7А, 23, 44, 44А.

Улица Пугачева: дома №14 (4А) и 15.

Куйбышевское шоссе: дом №14/1.

Улица Разина: дома №27/19 и 29/20.

Улица Рытикова: дома №3, 5/27, 18/32.

Улица Космодемьянской: дом №31.

Улица Телевизионная: дома №7 корп. 1, 9, 17, 21.

Под отключение попала и школа №41. Ориентировочное время завершения ремонта — 17:00.

В МУП «РМПТС» предупредили, что перечень адресов может меняться. Информацию об отключениях передают управляющим компаниям, чтобы те оповещали жителей в домовых чатах.

Уточнить подробности можно по телефону 55-05-86.