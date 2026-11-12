Атлантический циклон задерживает наступление зимы на Русской равнине

В большинстве регионов России устойчивый снежный покров пока не сформировался. На Русской равнине и в Сибири зима отстаёт от привычного календаря примерно на 500–600 км. Исключение составляет Дальний Восток, где температура остаётся ниже климатической нормы, а снегопады принесли больше снега, чем обычно для этого времени года.

О погодной ситуации 12 ноября сообщили специалисты центра «ФОБОС» в публикации «Метеовести».

В ближайшие дни атмосферные процессы начнут возвращаться к сезонным показателям за Уралом. В Красноярске дневная температура уже 12–13 ноября опустится до 0…−1 градуса. Ожидается небольшой снег, на дорогах возможна гололедица.

Затем регион окажется под влиянием антициклона. Осадки прекратятся, а похолодание усилится: температура опустится примерно до −4 градусов, что соответствует обычным для этого периода значениям.

На Русской равнине пока сохранится преимущественно осенняя погода. Атлантический циклон принесёт тёплый фронт, который затронет большую часть региона. Осадки в северных и центральных районах будут небольшими и местами перейдут в снег.

На юге Европейской России ожидаются дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Приазовье и на севере Крыма.

Сильнее всего ненастье затронет Мариуполь. Облачность придёт в город ближе к середине дня, а наиболее интенсивные ливни ожидаются поздним вечером. По оценке синоптиков, за каждые три часа на квадратный метр территории может выпадать около ведра воды. Это создаёт риск подтоплений.

Осадки прекратятся только утром в пятницу. За период непогоды в Мариуполе может выпасть почти 80% месячной нормы осадков.

На юге Европейской России атлантический циклон принесёт заметное потепление. В низовьях Волги и Дона, а также в Причерноморье дневная температура поднимется до +11…+16 градусов. По ощущениям погода будет напоминать середину весны.

В средней полосе и на Северо-Западе потепление окажется менее заметным. Облачность и осадки, переходящие в снег, ограничат дневную температуру диапазоном 0…+5 градусов.

В Москве ближайшие дни пройдут под знаком слякоти. В четверг, 12 ноября, в столице ожидается около +2 градусов. Затем температура повысится до +3…+5 градусов, что более чем на два градуса превышает климатическую норму.

По прогнозу центра «ФОБОС», ненастная погода в столичном регионе сохранится до воскресенья.