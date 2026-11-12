Павел Малков сообщил о новых возможностях для юных натуралистов Рязанской области

В Рязанской области на базе городской станции юных натуралистов появится экологическая тропа, где школьники смогут изучать редкие виды растений. Проект получил поддержку Движения Первых и грант в размере 1,7 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Сегодня в области действуют 13 юннатских клубов Движения Первых. Их участники дети от 6 до 17 лет. Под руководством наставников заботятся о растениях и животных, занимаются сбором вторсырья и ведут собственные исследования.

В сентябре на Рязанской городской станции юных натуралистов состоялся первый слёт «Юннатов Первых». В программе были практические занятия: ребята учились высаживать растения, оформлять гербарии и работать с микроскопом, а также знакомились с обитателями живого уголка.

Губернатор Павел Малков отметил, что планы по развитию Сада юннатов масштабные:

«У нас большие планы по развитию Сада юннатов: новые теплицы, пруд, входная группа и многое другое. Рядом пройдёт пешеходный маршрут, при этом территория для занятий детей останется закрытой».

По словам главы региона, сад станет частью единого пространства с Рязанской ВДНХ, Лесопарком и филиалом Национального центра «Россия».